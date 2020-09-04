Ekili arazilere bu kez domuzlar değil köpekler zarar verdi
TARLASI KÖPEKLER TARAFINDAN TALAN EDİLEN ÇİFTÇİ, YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR.
Çorum’da tarım arazilerindeki ürünlere bu kez yaban hayvanları değil, başıboş köpekler zarar verdi. Tarlası köpekler tarafından talan edilen çiftçi, yetkililerden yardım bekliyor.
Çorum’un merkez ilçesine bağlı Örencik köyünde çiftçilik yapan Serdar Uysal, başıboş köpeklerin tarlasındaki karpuzlara zarar verdiğini söyledi. Bu nedenle bu yıl rekolte düşüklüğü yaşadığını belirten Uysal, “Burası Örencik köyü vadisi. Buranın iklimi karpuz ekimine oldukça uygun. 3 yıldır burada çalışıyoruz, emek veriyoruz. Güzel sonuçlar almaya başladığımız anda bu seferde başıboş köpekler bizi rahatsız etmeye başladı. İlgili kurumları aradık bir şey yapamayacaklarını söyledi. Bizim zararımızı kim karşılayacak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bize bu konuda ilgili kurumlar yardımcı olursa seviniriz” dedi.
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