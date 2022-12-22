EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi’nin annesi toprağa verildi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin yaşamını yitiren annesi Raşel Eskinazi, son yolculuğuna uğurlandı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı ve İsrail’in İzmir Fahri Konsolosu Jak Eskinazi’nin annesi Raşel Eskinazi (91) dün yaşamını yitirmişti. Raşel Eskinazi için Altındağ Musevi Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törende Raşel Eskinazi’nin oğulları Jak ve İzak Eskinazi ile aile üyeleri, taziyeleri kabul etti. Dini törenin ardından Raşel Eskinazi’nin naaşı, Altındağ Musevi Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye ayrıca; İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcıları Yalçın Ertan ve Hayrettin Uçak ile EİB’ye bağlı birlik başkanları, iş dünyasından çok sayıda temsilci ve Musevi cemaati mensupları katıldı.