Ehliyet bilgileri kimlik kartlarına yükleniyor
NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDEN RANDEVU ALAN VATANDAŞLARIN EHLİYET BİLGİLERİ KİMLİKLERE YÜKLENMEYE BAŞLADI.
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden randevu alan vatandaşların ehliyet bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına yüklenmeye başladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başladı. Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde daha önceden randevu alan vatandaşlar ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırdı.
Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.
İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.
Adıyaman Nüfus ve Vatandaşlık Merkez İlçe Müdürü Salih Yılmaz, ehliyet bilgilerinin kimliğe aktarılma işlemlerine başlandığını ancak randevusuz işlem yapılmadığını belirterek, vatandaşların randevu alarak müdürlüklere gelmesini istedi.
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