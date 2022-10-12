Egzoz kokusuna aldırmadı, zurnasını tünel girişinde çalmaya başladı

İstanbul’da geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlayan Yıldırım Güven, komşuları rahatsız olduğu için evde deneme yapamayınca çareyi Kağıthane Tüneli’nin önünde çalarak buldu. 45 yaşındaki zurnacı Yıldırım Güven, “Tünelden biraz egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok. Çalmamız için en müsait yer burası” dedi.

Geçimini İstanbul’da düğünlerde zurna çalarak sağlayan 45 yaşındaki Yıldırım Güven, müzik aletini oturduğu binada çalınca komşuları rahatsız oldu. Yeni şarkılar öğrenmek ve düğün öncesi hazırlık yapmak için çalışmak zorunda olan Güven, Şişli’de yaşadığı binada çalışamayınca ilginç bir yola başvurdu. Komşuları tarafından sık sık uyarılan Güven, bu kez yeni mekan arayışına girdi ve son çare olarak sadece araçların geçtiği ve hiç kimseye rahatsız vermeyeceğini düşündüğü Kağıthane Tüneli’ni kendine mesken tuttu. Sık sık Kağıthane Tüneli Şişli çıkışına giden Güven, burada rahatlıkla zurnasını üflemeye başladı. Sürücüler, egzoz kokusuna bile aldırış etmeyen Güven’den istek parça istemeyi de ihmal etmedi. Oradan geçen polis ekipleri ise ondan Ölürüm Türkiye’m parçasını istedi.

"Tünelden biraz egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok"

Komşularını daha fazla rahatsız etmemek için çalışmaları için tünelin girişine gelen Zurnacı Yıldırım Güven, “Evde çalamıyoruz. Düğünlere gittiğimiz için gelip burada çalıyoruz. Tünelden biraz egzoz kokusu geliyor ama yapacak bir şey yok. Çalmamız için en müsait yer burası. 26’ncı dairede oturduğumuz için çalma imkanımız olmuyor. Komşular rahatsız oluyor. Biz de burası sakin diye gelip burada çalıyoruz” dedi.

"Bazen polis gelip ne yaptığımızı soruyor"

Boş günlerinde sürekli tünelin girişine gelip burada çalışmalarını yürüten Yıldırım Güven, “Bazen polis gelip ne yaptığımızı soruyor. Biz de ekmeğimizi bundan kazandığımızı söylüyoruz. Onlar da bize çalın o zaman diyorlar ve gidiyorlar. Burada düğüne hazırlanmak için deneme yapıyoruz. Kamış ayarlıyoruz. Yeni müzikleri çalıp öğreniyoruz” diye konuştu.

"Polisler genelde istek parçada bulunuyor ’Ölürüm Türkiye’m’ parçasını istiyorlar”

Bulunduğu apartmanın 26’ncı dairesinde oturduğunu belirten Yıldırım Güven, apartman dışında herhangi bir yerde şikayet edilmediğini ve buradan geçen polislerin ondan istek parçada bulunduklarını belirterek, “Ben izinli olduğum günler hep buradayım. Benden memur beyler bile istek parça istedi. Genelde “Ölürüm Türkiye’m” parçasını istiyorlar” dedi.

Geçenler kornaya basıp el sallıyorlar

Son olarak burada zurnasını çalarak denemelerine devam etmekten memnun olduğunu belirten Yıldırım Güven, “Biz burada araçlardan rahatsız olmuyoruz. Geçenler de memnun oluyorlar. Kornaya basıyorlar, el sallıyorlar. Herkes memnun yani. Bir tek binada rahatsızlık veriyoruz. Binamız 26 daire. Daha önce birçok kez şikayet ettiler. Yaşlılarımız var diyorlar, kafamız kaldırmıyor diyor başka yerde çal diyorlar. Bizde deneme yapmak için burayı seçiyoruz” dedi.