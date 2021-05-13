banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmet Ağar özür diledi!
Mehmet Ağar özür diledi!
Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret
Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret
Hülya Avşar, yapım şirketini bastı!
Hülya Avşar, yapım şirketini bastı!

EGM’den bayram paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Genel 13.05.2021, 12:46
EGM’den bayram paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı’nı kutladı. EGM’nin paylaşımında, “Kalplerimizin bir attığı, dayanışma duygumuz ve beraberliğimizin perçinlendiği nice bayramlara. Yeniden sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
22°
açık