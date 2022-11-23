EGM: ”Düzce’de yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık”

Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce’de meydana gelen depremin ardından muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alındığını açıkladı.

EGM’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık” ifadelerini kullandı.