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Eğlence mekanları pandemi sonrası yaza hazırlanıyor

İstanbul’da eğlence mekanları, pandemi sonrası yaz için hazırlıklara başladı. Sektörünün pandemi ile birlikte zor günler geçirdiğini söyleyen işletmeciler, yaz sezonundan umutlu.

Genel 01.03.2022, 10:29
Eğlence mekanları pandemi sonrası yaza hazırlanıyor

İstanbul’da eğlence mekanları, pandemi sonrası yaz için hazırlıklara başladı. Sektörünün pandemi ile birlikte zor günler geçirdiğini söyleyen işletmeciler, yaz sezonundan umutlu.

“Eğlence sektörü bu sene zor günlerini yaşıyor”

Haliç’te pandemi sonrası mekanlarda yaz için hazırlıklar devam ediyor. Haliç kıyısında yeni açılacak olan mekanlardan birinin işletmecisi olan Emre Dökücü, “Pandemi sürecinde ülkemiz çok zorlu yollardan geçti. Sanat camiası çok kan kaybetti. Yeterli desteği göremediklerini düşünüyorum. Sanatçılar emekçi insanlar bunların arkasında çalışan insanlar var. Gizli kahramanlar diyoruz. Evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Benim gözümde onlar daha değerli. Eğlence sektörü bu sene zor günlerini yaşıyor. Ülkemizde dünya genelinde ekonomik krizler meydana geliyor. Bu krizleri elbette atlatacağız. Ülke olarak biz güçlü bir ülkeyiz. Sanatımıza da sanatçımıza da sahip çıkabilecek bir ülkeyiz. Biz de sanatçımızın yanında olabilmek için bu zor günlerde böyle bir işe adım atıyoruz. Ülkemiz için hayırlısı olur inşallah” şeklinde konuştu.

“Türkiye eğlence olarak sadece Alaçatı ve Bodrum’dan ibaret değildir, İstanbul’u da unutmamak lazım”

Açılacak mekanı hakkında bilgi veren işletmeci Emre Dökücü, “Mekanımız ‘Asmalı Konak Eğlence Mekanı’ 2 Mart Çarşamba günü açılıyor. Mekanımız yeni nesil eğlence anlayışında ama farklı bir eğlence olacak. Yeni nesile eğlence dediğimizde insanların aklına sadece DJ performansı gelebilir ama, Türkiye’de bir ilk olarak haftanın beş günü boyunca birbirinden değerli sanatçılarla burada hizmet vereceğiz. Açılışımızda Nilay Dorsa ve Berna Karagözoğlu katılacak bizlere. Ardından da birbirinden değerli sanatçılar bizimle olacak sürpriz olsun. Haliç’in kenarında olmamız bizim için avantaj , şöyle söyleyeyim; bu bölgede canlı müzik yapan bir mekan yok. Canlı müzik yapıldığı taktirde de ünlü bir sanatçı çıkarabilen bir mekan yok. Sektöre biz bir ilk getirmek istiyoruz. Müşteri potansiyeli bekliyoruz. Yaz yaklaşıyor insanlar tatile gidecekler ama biz İstanbul’da programlarımıza yine devam edeceğiz. Türkiye eğlence olarak sadece Alaçatı ve Bodrum’dan ibaret değildir. İstanbul’u da unutmamak lazım. İstanbul halkının da eğlenmek hakkıdır. Bu yüzden devamlı olarak burada, ‘Asmalı Konak Eğlence Mekanı’nda hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Müşteri velinimetimizdir”

Kadınlar günü için bir sürpriz hazırladıklarını söyleyen Dökücü, “Önümüzde kadınlar günü var, bugün için sürpriz bir isimle görüşmelerimiz devam ediyor. kadınlar bizim ülkemizin geleceği. Özellikle son dönemde kadına yaşatılan şiddete karşıyız. Kadına şiddete karşıyız biz kadınlarımızı eğlendirmek istiyoruz. Bütün kadın müşterilerimiz de mekanımıza bekliyoruz mutlaka mutlu ayrılacaklardır buradan. Her zaman onlar başımızın tacı. Öncelikle müşteri velinimetimizdir. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizi takip etmeye devam edin bütün programlarımız orada paylaşılacaktır. O gün de bütün misafirlerimizi mekanımız da bekliyoruz” diye konuştu.

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