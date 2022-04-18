Eğitim uçaklarına kamera takılacak

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, pilot lisansı almak için yapılan eğitim uçuşlarında kullanılan uçaklara kamera takılacağını açıkladı. Kamerayla kaza ve ciddi olaylarının sebeplerinin tespit edilmesi sağlanacak.

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bugün resmi internet sitesinden "UOD-2021/3 Hava araçlarına görüntü kayıt sistemi takılması" konulu bir genelge yayımladı. Genelgeye göre pilot lisansı almak için yapılan eğitim uçuşlarına kullanılan uçaklara kamera takılarak, yaşanan hava aracı kaza/ciddi olay ve olaylarının sebeplerinin tespit edilmesinde kolaylık sağlanacak ve eğitim kalitesinin arttırılmasına yardımcı olunacak. Bu Genelge, pilotaj eğitim uçuşu icra eden eğitim kuruluşlarını (ATO,DTO) ve PPL lisansı ile uçuş icra eden kişilerin kullandığı hava araçlarının bağlı olduğu işletmeleri kapsayacak.

Eğitim uçaklarına takılacak olan kameralar genel ortam kaydı yapabilecek şekilde olacak. Kayıt altına alınacak uçuşların arşivlenmesi 4 ay süre ile eğitim kuruluşları tarafından yapılacak. Uçuş yapacak pilot ve pilot adaylarına uçakta kamera kaydı alındığına dair imza karşılığında bilgilendirme yapılacak ve bu bilgilendirmeler ilgili pilotların dosyalarında saklanacak.