Eğitim camiası deprem bölgesinde konteyner kent kuracak

Kayseri’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde eğitim camiasından toplanan yardımlar ile deprem bölgesine konteyner kent kurulacak.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgelerdeki yaraların sarılması için teyakkuza geçti. Şehirdeki meslek liseleri, deprem bölgelerinin çadır, temizlik ürünleri ve soba ihtiyaçlarını karşılamak için adeta seferberlik ilan ederken, anaokulundan liseye kadar eğitim gören öğrencilerde kumbaralarını deprem bölgeleri için bağışladı. Deprem bölgelerinden gelen talepler üzerine konteyner kent kurmaya kararı alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bundan sonra eğitim camiasından gelecek olan yardımlarla yaraya merhem olacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 16 ilçe milli eğitim müdürü ile birlikte Kayseri Lisesinde düzenlediği kampanya lansman toplantısında, kurulacak olan konteyner kent ile ilgili bilgiler verdi. Karaköse, "Bölgeyle olan iletişimimiz devam ediyor. Bölgeye yapılan ziyaretlerde görüldü ki, şu anda oradaki en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de konteyner. ’Şu okuldaki öğrencilerimiz kendi aralarında hayır panayırı yaparak bölgeye katkıda bulunmak istiyorlar, öğretmenlerimiz ek dersini bölgeye bağışlamak istiyor’ gibi okullarımızdan da bize çok farklı talepler gelmeye başladı. Biz de bölgedeki en önemli ihtiyacın konteyner ihtiyacı olduğunu düşündük. O zaman biz de farklı farklı yardımlar yerine direkt adrese teslim olacağı, kendi içerimizde birlik ve beraberliğin olacağı ve tekrardan farkındalık oluşturacak bir kampanya yapmak istedik. Bu düşünce içerisinde Kayseri Milli Eğitim camiası ve 16 ilçe milli eğitim müdürümüzle beraber bir karar aldık.

Temel şart gönüllülük esas olmak üzere öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ile birlikte ’Birlikte Güçlüyüz’ sloganını prensip edinerek bir bağış kampanyası başlatıp, bunun sonucunda da elde edilen gelirle de deprem bölgesine sadece konteyner alarak oradaki ihtiyaca bunu sunmak istedik. Amacımız oradaki bir ihtiyaca çare olabilmektir. Bununla beraber bizim en çok önemsediğimiz olaylardan bir tanesi de, yakalamış olduğumuz birlik ve beraberlik duygusunu geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için bizim kadim medeniyetimizden süzülüp gelen o kıymetli değerlerimizi yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaköse ayrıca, 1 konteyneri de ilçe milli eğitim müdürleri ile beraber kendisinin alacağını belirtti. Toplantının ardından bazı idareciler ve öğrencilerde kampanyaya bağışta bulundu. Karaköse, programın ardından lisede eğitimine devam eden 9. sınıf öğrencisi depremzede Tuğçe Erdem ile bir süre sohbet etti.