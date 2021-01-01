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Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Selvi, Çad Erol Battal Kız Yetimhanesi’nin açılışını yaptı

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şubenin İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği aracılığıyla Çad’da yaptırdığı Erol Battal Kız Yetimhanesi’ni hizmete açtı.

Genel 01.01.2021, 14:01
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Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Selvi, Çad Erol Battal Kız Yetimhanesi’nin açılışını yaptı

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şubenin İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği aracılığıyla Çad’da yaptırdığı Erol Battal Kız Yetimhanesi’ni hizmete açtı.

Törene Türkiye’nin Çad Büyükelçi Yardımcısı Seyfullah Semerci, İDEA Genel Başkanı Mustafa Yıldız, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Arslan, Çad İslam Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Abdadayim Abdoulaye Ousaman, TİKA Çad Koordinatörü Mücahit Ateş ve Çad Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Mbairiss Ngartoide Blaise katıldı. Törende konuşan Latif Selvi, Çad’da faaliyette bulunan ve hizmet merkezleri olan İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği ile birlikte Çad’da ortak programlar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yetimler hepimizin sorumluluğu altındadır. Toplum olarak yetimlere bakmak bizim görevimizdir. Bu yetimhanenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, sendikamıza uzun yıllar hizmet eden ve sekiz yıl önce aramızdan ayrılan Erol Battal’a Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Selvi, program kapsamında Çad Büyükelçi Yardımcısı Seyfullah Semerci ile de büyükelçilikte bir araya geldi. Semerci’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Selvi, daha sonra TİKA Çad Koordinatörü Mücahit Ateş’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çeken Selvi, “Burada Türkiye’yi temsilen yaptığınız işler çok önemli; halk eğitimine eğilmeniz takdire şayandır. Halkla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmanız oldukça kıymetlidir. Sizi bu çalışmalarınızdan ötürü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çad Eğitimciler Sendikası yöneticileriyle de görüşen Latif Selvi, ikili iş birliği anlaşması imzaladıkları Çad Eğitimciler Sendikası’nda olmaktan memnun olduğunu belirterek, “Bizler iki kardeş ülke olarak beraber birçok işe imza atabiliriz. Ülkenizdeki potansiyeli görme fırsatım oldu, çok verimli arazilere ve yeraltı su kaynaklarına sahipsiniz. Burada ortak eğitim projeleri yürüterek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak kalıcı çözümler elde edebiliriz. Sendika olarak bize düşen ne varsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Başkent Encemine’de Mithat Sevin Kuyusu açıldı

Latif Selvi, Çad’ın başkenti Encemine’de Digel Lisesi ve Hamragoz İlkokulu’nda kuyu açılışlarına katıldı. Digel Lisesi’nde açılan kuyuya bir süre önce vefat eden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin’in adı verildi. Selvi, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İDEA’nın bugüne kadar Çad’da bin 500 civarında kuyu açtığını biliyoruz. Bu kuyulardan 800 kadarı Çad Eğitim Bakanlığıyla yapılan protokol çerçevesinde okulların bahçesine kurulmuş olanlardır. Yani 800 okulu ve öğrencilerini suya kavuşturmayı başarmışlar. Bu su kuyularının bakımı ve sürekliliği için uzman ekipleri ve merkezleriyle katkı sunuyorlar. Su hayattır, bugün buradaki kuyu açılışı sayesinde genç kardeşlerimiz, evlatlarımız temiz suya rahatça ulaşabilecek. Hele ki böylesi bir salgın döneminde bu çalışmanın yapılması bizim için çok kıymetli, ayrıca dava arkadaşımız, ağabeyimiz Mithat Sevin’in isminin verilmesi bizim için daha da anlamlı hâle geldi.”

Çad Eğitim ve Adalet Bakanlarına ziyaret

Selvi, Çad Eğitimciler Sendikası heyeti ile beraber Eğitim Bakanı Aboubakar Assidick Choroma’yı da makamında ziyaret etti. Bakan Choroma, ülkede maddi sıkıntılardan kaynaklı yetersiz derslik olduğunu ifade ederek, “Her ne kadar derslik sayımız yetersiz olsa da burada Türk temsilciliklerinin yapmış olduğu faaliyetler çok önemlidir. Örneğin, Eğitim-Bir-Sen’in katkılarıyla iki okulumuza açmış olduğunuz kuyular sayesinde öğrencilerimiz temiz suya kavuştu. İki dost ülke olarak iş birliğimizi artırmalıyız. Öğretmen değişim programlarıyla Türkiye’den hocalarımızı burada ağırlayıp onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmayı çok isteriz. Sizlere teşekkür ederek desteklerinizi bekliyoruz. Bir model kuruluş olarak, sivil toplum kuruluşu olarak İDEA’nın, Türkiye’nin misyonunu temsil eden büyükelçiliğin, TİKA’nın da desteğiyle Türkiye-Çad arasındaki kalkınma projelerinin sürdürülebileceği bir zemin gördük” diye konuştu.

“Gerekli desteği vermeye hazırız”

Selvi ise “Milli Eğitim Bakanlığının da bu konuda bizden özellikle sendikalar arası iletişimle öğretmen eğitimi çerçevesinde kendilerine destek verilmesini istediler. Biz de bunu olumlu bulduk. Yine basılı yayında yaşadıkları teknik ve maddi sorunların çözümüne ilişkin adımlar atıldığını gördük. Güçlü bir matbaa kurulması halinde okul kitaplarını kendileri basmak istiyorlar. Ayrıca teknik yetersizlikten dolayı milli eğitim bakanlığıyla bir mesleki eğitim sertifikasyon programı yapma arzuları var bu konuda da onlara gerekli desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Latif Selvi, ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını kaydederek, “Türkiye olarak yüzyıllar öncesine dayanan dostluğumuz var. Bu kapsamda sizlerle beraber ortak çalışmalar yürütmeye her zaman hazırız. Burada çok büyük bir genç nüfus potansiyeli var, bu gençlere iyi bir eğitim verilebilirse, bu, Çad için büyük bir avantaj sağlar” ifadelerini kullandı.
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