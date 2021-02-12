Eğitim-Bir-Sen: “Anayasa değişikliği konusunda irade ortaya konulmasını önemli bir adım olarak görüyoruz"

Eğitim-Bir-Sen’in 50. Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin ele alındığı toplantının ardından yapılan açıklamada, "Anayasa değişikliği konusunda irade ortaya konulmasını, millet iradesinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve güvence altına alınması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz" denildi.

Eğitim-Bir-Sen 50. Başkanlar Kurulu toplantısında Genel Başkan Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri, şube başkanlarıyla beraber eğitim gündemine ilişkin istişarelerde bulunarak, sendikal çalışmaları görüştü. Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Anayasa değişikliği konusunda irade ortaya konulmasını, millet iradesinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve güvence altına alınması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Yeni anayasada 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu yeniden ele alınmalı, standartlar yükseltilmeli, ILO normlarına uyarlanmalı ve evrensel sendikal hakları içerecek şekilde düzenlenmelidir” denildi.

Toplantıda, öğretmenlerin beklenti ve taleplerini karşılayacak, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını günümüz gerçeklerine göre belirleyecek, mesleki gelişim ve kariyer basamaklarını düzenleyecek, mali haklarını geliştirecek Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun da artık çıkarılması gerektiği belirtildi. Eğitim-Bir-Sen’in tarihinden aldığı misyonla kamu görevlilerinin kendisine yüklediği sorumlulukla, eğitim çalışanlarının sahadaki güçlü sesi, toplu sözleşme masasında kazanımların adresi olarak hak, emek ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi. Ekonominin makro ve mikro düzey rakamları, enflasyon ve faiz oranları dikkate alındığında kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünün net bir şekilde görüldüğü ifade edilen açıklamada, kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıpları ve enflasyona yenilme riskini giderecek mahiyette seyyanen zam yapılması gerektiği belirtildi.