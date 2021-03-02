Eğitici AFAD gönüllülerine eğitim verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından RDKM’de Eğitici Eğitmen Sertifika Programı kapsamında gönüllülere eğitim verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından RDKM’de Eğitici Eğitmen Sertifika Programı kapsamında gönüllü eğitmenlere eğitim verildi. Yalova’da yaklaşık 130 bin kişiye ulaşacak olan eğitimciler afete karşı tedbirleri anlatacak. Eğitmenlere afet bilinci hakkında bilgilendirmede bulunan Eğitim Uzmanı Harun Nayki, gönüllülük esasına göre gelen kursiyerlere teşekkür etti. AFAD İl Müdürü Doğan Toncer ise Yalova’da 120 bin kişiye ulaşacaklarını dile getirdi. Toncer, eğitmenlere yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

“Bu verilen eğitimlerin Yalova’mıza büyük katkısı olacak. Bu eğitim bizim için çok önemli. 2021 yılı biliyorsunuz ki Afet Farkındalık Yılı. Yalova’da 120 bin kişiye Afet Farkınlığını oluşturmak istiyoruz. Bu farkındalığı sizlerin sayesinde oluşturacağız. Katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğitimlerimiz Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 gün sürecek. ”

Vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet eden İl Müdürü Toncer, “AFAD olarak vatandaşların afetlere hazırlık ve sonrasında ne yapması yönünde bilinçlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her vatandaş AFAD gönüllüsü olabilir ve eğitimlerimize katılabilir. Bu eğitimler sayesinde kişisel gelişim ve çevrenize katkıda bulunabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Yalova deprem bölgesi. Bu konuda bilinçli olmak isteyen vatandaşlarımız, gönüllümüz olabilir” dedi.

Temel afet eğitimi verildi

Eğitmen Nayki tarafından verilen eğitimde, ’Temel Afet Bilinci’ ve ‘Deprem Tahliye Tatbikatı’ eğitimleri verdi. Afetlerden sonraki ilk 72 saat için gerekli olacak ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında devrilen ve düşen cisimlerden korunmak için hedef küçültmenin amaçlandığı ‘çök-kapan tutun’ hareketi ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler anlatıldı.