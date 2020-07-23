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Eğirdir Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı emekli oldu
PAŞA 30 AĞUSTOS TÖRENİNDE
Genel 23.07.2020, 18:48
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ISPARTA (İHA) – Yüksek Askeri Şura (YAŞ), kararları kapsamında, 2018 yılından itibaren Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Aydoğan Budakçı emekliye ayrıldı.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. YAŞ kararları kapsamında, 2018 yılından itibaren Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Aydoğan Budakçı emekliye ayrıldı.
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