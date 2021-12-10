banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam

EGİAD, üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyor

Geçmiş dönemlerde Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Uşak Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzaladı.

Genel 10.12.2021, 08:18
EGİAD, üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyor

Geçmiş dönemlerde Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Uşak Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye’de sağlık, mühendislik, eğitim, sanat, spor, tarım, ormancılık, gıda ve hayvancılığın geliştirilmesi ve modernize edilmesine yönelik sanayi-üniversite iş birliğinin sağlanması amacıyla gerçekleşen imza töreni sonrasında, bu kapsamda projeler geliştirilmesi ve katma değeri yüksek üretimler yapılması karara bağlandı. Ayrıca cam, seramik, tekstil gibi alanlarda pilot üniversite olarak tanınan Uşak Üniversitesi’nin, EGİAD üyelerinden bu kapsamda faaliyette bulunan şirketlerle iş birliği sağlaması ve öğrencilerin istihdam edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

Protokol törenine EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekilleri Cem Demirci, Fatih Mehmet Sancak, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Tutum, Pınar Berberoğlu, Müge Şahin, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Sanayi, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Ceren Sertdemir Yavuz, Başkan Vekili Remzi Uslu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Atike İnce Yardımcı katılım gösterdi.

“İyi bir bilim insanı olmaları öncelikleri olsun istiyoruz”

Törende 66 ülkeden 3 bin 400 yabancı öğrencisi ile tekstil, seramik ve cam alanlarında pilot okul olarak yaptıkları faaliyetleri aktaran Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, EGİAD (Ege Genç İş İnsanları Derneği) ile kariyer etkinlikleri yapabileceklerini ifade etti. Savaş, “Çocukları iyi yönlendirmek mentorlük yapmak gerekir. Kendilerine yol haritaları seçmeleri için yardımcı olmak gerekir. Sivil toplum kuruluşlarında etkin olmalarını öneriyoruz. İyi bir bilim insanı olmaları öncelikleri olsun istiyoruz. Öğrencilerimize ne yaparsanız yapın, en iyisini yapın önerisinde bulunuyoruz. Kaderimiz geri kalmışlık olmamalı, öğrencilerimizin bilime ilişkin projeler üretmelerini öneriyoruz. Öğrencilerimizin çok çalışmalarını destekliyoruz” dedi.

“Kim çalışırsa sırtımızda taşımaya hazırız”

Prof. Dr. Ekrem Savaş, Üniversitede Teknopark kurulması sürecini de aktararak, “Yüzde 50 oranında doluluk sağladık. AR-GE firmalarımız ağırlıkta. Ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı sağlamak amacındayız. Katma değerli işler yapmaya açığız. Kim çalışırsa sırtımızda taşımaya hazırız” ifadelerini kullandı.

100 öğrencinin katılımı ve 36 öğrencinin istihdamı üzerine İstihdam Merkezi açtıklarını da ifade eden Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi’nden mezun olan gençlerin şehirden kopmaması için çalışmalar yürüttüklerini de vurguladı.

“STK olarak üniversiteler ile ortak projeler geliştirmeye önem veriyoruz”

Daha önce de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile de işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, üniversite-sanayi iş birliğinin öneminin bilincinde olan bir STK olarak üniversiteler ile ortak projeler geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti. AR-GE projeleri, bilişim sektöründe yenilikçi çalışmalar ve girişimcilik hikayelerinin üniversitelerden çıktığını vurgulayan Yelkenbiçer, “Üniversite–sanayi işbirliğinde, araştırmalar gerçekleştirmek, girişimciler ve piyasalar arasındaki işbirliğini artırmak, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknolojisi yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, yatırım olanakları oluşturmak bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştırmak, yüksek katma değerli, AR-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine destek olmak hedefindeyiz” diye konuştu.

Konuşmasında EGİAD’ın tanıtımına da yer veren Yelkenbiçer, Kariyer Günleri, Sanayi Günleri, Girişimcilik çalışmalarına her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Yapay zekaya ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda yakın zamanda iş gücünün dönüşüme uğrayacağı ve gençlere bu konuda büyük iş düştüğü kaydedildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8