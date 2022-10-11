Ege’nin yöresel lezzetleri İstanbul Havalimanı’nda

Ege mutfağının yöresel yemekleri, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen ‘Ege Haftası’ etkinliği kapsamında yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunuldu.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı’nda Ege mutfağının yöresel lezzetlerinin dünyaya tanıtılması amacıyla ‘Ege Haftası’ etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda birbirinden lezzetli yöresel yemekler, yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunuldu. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali’ndeki Tadında Anadolu’da düzenlenen etkinlikte ’Ege ve Mübadele Mutfağı’na yönelik çalışmalarıyla bilinen Şef Dilek Yetkiner tarafından birbirinden farklı lezzetler hazırlandı.

Ege’nin yöresel lezzetleri yer aldı

Şef Dilek Yetkiner tarafından hazırlanan menüde Türkiye’de sadece Urla ve Karaburun Yarımadası’nda yetişen hurma zeytin, ev yapımı lor peynir, bulgurla hazırlanan çiğ sarma, gemici ekmeği olarak da adlandırılan Girit peksimeti, Urla’nın coğrafi işaretli ürünü sakız enginar, imece usulü yapılan kulaklı mantı, Ege düğünlerinin olmazsa olmazı düğün keşkeği, gelin mevlitlerinde ikram edilen limonlu gelin şerbeti gibi birbirinden özgün lezzetler yer alıyor.

“Anadolu hakikaten bir medeniyetler havzası”

Ege Haftası’nın açılış törenine katılan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz burada yaptığı açıklamada, "Anadolu hakikaten bir medeniyetler havzası. Burada mutfak kültüründen örf ve adetlerimize kadar bir zenginlik söz konusu. Kültürel zenginliğimiz, hoşgörümüz buradan geliyor. Tadında Anadolu’ya da özellikle ülkemizin tanıtımına, havalimanımıza kattığı değer açısından teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Bu ürünleri tarladan soframıza kadar getirirken bütün hikayelerini anlatıyoruz”

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur ise 8 ülkede 17 havalimanında faaliyet yürüttüklerini ifade ederek, "Tadında Anadolu, bizim sosyal sorumluluk projemiz. Bu sosyal sorumluluk projemizde zaman zaman tema haftaları; bölgenin mutfağıyla veya şehrin mutfağıyla bu ürünleri tarladan soframıza kadar getirirken bütün hikayelerini anlatıyoruz. Dilek şefim dördüncü kuşak torunu. Bir Giritli aslında ve tabii ki oradan göçmüş bir ailenin torunu. Anneannesinin yemek reçetelerine sahip çıkıp onu günümüze kadar taşıyan çok kıymetli bir meslektaşım. O yüzden bugün burada bir aslında bir nevi ağırlıklı mübadele yemeği yiyeceğiz. Onların hikayelerini dinleyeceğiz. Onların anılarını bir nebze yaşatacağız" ifadelerine yer verdi.

“Her yemeğin bir hikayesi var”

Şef Dilek Yetkiner de her yemeğin arkasında ayrı bir hikayesi olduğunu dile getirerek, "Ege mutfağıyla, Girit göçünden etkilenen mutfağı tekrardan değer katarak tadımlarını yaptırmak için buradayız. Her yemeğimizin bir hikayesi var. Mübadele sırasında göç edenlerin birçoğu en kıymetli varlıkları olarak mutfak kültürlerine sahip çıkmışlar. Anadolu’nun birçok yerine yayılmışlar. Ben kendim Ege Bölgesi’nde Urla’da doğup büyüdüm. O yüzden de o bölgedeki göç edenlerin mutfağına sahip çıkıyorum. Anneannemden öğrendiğim reçeteleri yapıyorum. Sonrasında biraz da uyarlamalar yapıyoruz. Ama önceliğimiz reçetelerin ilk baştaki orijinal tariflerini, doğru pişirme yöntemleriyle, doğru sunumlarla aslında hafızamdaki lezzetleri tekrardan gün ışığına çıkartan bir şefim" dedi.

Ege Haftası etkinliğine mutfak sanatları araştırmacısı ve Şef Ömür Akkor ve İstanbul Havalimanı’nda yiyecek içecek hizmeti veren TUM’un Genel Müdürü Hüseyin Dönmez’in yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı. Ege Haftası, 11-14 Ekim’de İstanbul Havalimanı’nda, ardından 18-19 Ekim’de İzmir Adnan Menderes ve 25-26 Ekim tarihlerinde ise Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bulunan Tadında Anadolu restoranlarında gerçekleşecek.