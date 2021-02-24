Efeslim Kart, Türkiye’ye “Umut Işığı” oldu

Efes Selçuk Belediyesi, Türkiye’de kentlere dokunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Şehir Ödülleri Türkiye 2020’de Efeslim Kart projesi ile en çok başvuru alan Umut Işığı Temalı Planlama Ödülleri kategorisinde ’Yılın Sosyal Alt Yapı Projesi Ödülü’nü kazandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ödülü Şehir Ödülleri Türkiye Direktörü Alper Akın’dan aldı.

Efes Selçuk Belediyesi, Efeslim Kart ile Umut Işığı Şehir Ödülü’nü kazandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ödül töreninde yaptığı konuşmada Efeslim Kart projesi ile kentlinin kentine ve kentlisine sahip çıkmasını amaç edindiklerini belirterek, “Biz birçok belediyeden feyz alarak bu projeyi oluşturduk. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ancak biz başka bir şey yapmak istedik. Bir kente en çok kentlisi sahip çıkmalı diye düşündük. Aslında amacımız biraz da buydu. Kentli hem ihtiyaç sahibi olanlara, okuyan öğrencisine sahip çıkıyor, hem de atık toplayarak doğaya sahip çıkıyor. Efes Selçuk, Kybele’den Amazon’lara; Artemis’ten Meryem Ana’ya kadar bir kadın kentidir. Bu yüzden Efeslim Kart dâhilinde benim projeme inanan ve benimle birlikte yol alan kadın çalışma arkadaşlarım var. Her birine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’de bir ilkin adı Efeslim Kart

Türkiye’de bir ilk olan Efeslim Kart projesi, doğa odaklı yaklaşımı, sosyal yardımlaşma ve yerel kalkınma ağına sunduğu katkı ile ödüle layık görüldü. Efes Selçuk Belediyesinin “Dar gelirliye destek”, “Esnafa can suyu”, “Çevreye dost” ve “Eğitime katkı” prensipleriyle hayata geçirdiği Efeslim Kart projesi, sosyal dayanışmayı sağlarken yerel esnafa destek olması, geri dönüşüm bilinci oluşturmasının yanı sıra eğitime katkı sunma olanağı sağlaması yönüyle de hayata geçtiği günden bu yana dikkat çekiyor.

Yerel dayanışma ve sosyal yardımlaşmaya katkı sunuyor

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in hayata geçirdiği Efeslim Kart projesi, kentin sosyal ve ekonomik hayatında yeni bir dönem açtı. Efes Selçuk Belediyesi, Efeslim Kart ile yerel yönetimlerin asli görevlerinden biri olan “sosyal yardımlaşmayı” sağlarken vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda tercih hakkı sunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kartlarına yüklenen limitlerle ihtiyacı olan temel ihtiyaç maddelerini yerel esnaftan satın alabiliyor. Proje gelir dağılımı adaletsizliğinin ortaya çıkardığı maddi olanaksızlıklara çözüm sunarken, yerel esnafa da destek oluyor. Böylece tüketim kazanıma dönüştürülürken, zincir marketlere karşı yerel esnaf korunuyor.

“Dar gelirliye destek, esnafa can suyu, çevreye dost ve eğitime katkı”

Efeslim Kart projesi, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yanı sıra kentte yaşayan diğer vatandaşları kapsaması yönüyle de benzerlerinden ayrılıyor. Efeslim Kart sahipleri maddi olanakları ne olursa olsun biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıklarla kartlarına yüklenen puanları yerel esnaftan alışveriş yaparken kullanabildikleri gibi bu puanlarla eğitime destek olma şansını da elde ediyor. Efeslim Kart projesi, kentte yaşayan herkesi, her kesimi kapsıyor.

Şehir Ödülleri Türkiye hakkında

Şehir Ödülleri Türkiye 2020, Ardahan’ın kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle bu yıl 22-23-24 Şubat tarihlerinde Ardahan’da düzenlendi. Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri, Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller ve Şehir Özel Ödülleri olmak üzere üç ana tema ve 27 kategoride düzenlenen organizasyon ile ülkemizde şehirlere, insanlara dokunan, toplumsal fayda sağlayan, kitleleri pozitif yönde etkileyen proje ve çalışmalara imza atan kurumlar ile kişiler ödüllendiriliyor. Türkiye’nin en saygın ödülleri arasında yer alan, jüri üyeleri ve değerlendirme süreciyle dikkat çeken, şehir yönetim paydaşlarının yanı sıra ilgili bakanlıkların, belediye birliklerinin, kalkınma ajanslarının ve üniversitelerin de desteklerini alan Şehir Ödülleri, Yaşayan Şehirler Platformu’nun Türkiye Yaşayan Şehirler Projesi çerçevesinde veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye, Ardahan Valiliği, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğü, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Yaşayan Şehirler Platformu iş birliğinde gerçekleştirildi. Efes Selçuk Belediyesinin ödül aldığı Umut Işığı Ödülleri kategorisinde geçtiğimiz yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bolu Belediyesi, Ahmetbey Belediyesi, Nilüfer Belediyesinin aralarında olduğu belediyeler yer alıyor. Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in jüri başkanlığını yaptığı Şehir Ödülleri Türkiye 2020 jüri üyeleri arasında Şehir Ödülleri Türkiye Direktörü Alper Akın Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Jürisi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da aralarından bulunduğu birçok akademisyen ve bürokrat da yer alıyor.