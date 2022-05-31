Efes-2022 Tatbikatı’ndan nefes kesen yeni görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı, piyadelerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022’den görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Kara ve Deniz Kuvvetleri piyadelerinin tatbikatta görev aldığı anlara ait nefes kesen görüntüleri paylaşan Bakanlık, paylaşımında “Kara ve Deniz Kuvvetlerimizin yılmaz piyadeleri kırılmaz azimleri ile Efes-2022 Tatbikatı’nda. Dosta güven, düşmana korku veren şanlı piyadelerimize selam olsun” şeklinde ifadelere yer verdi.

Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen ’Efes-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı’, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştiriliyor.