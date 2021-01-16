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Edremit sahilleri 9 yıl aradan sonra kar yağışı ile birlikte beyaza büründü
Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağış etkili olmaya devam ediyor. İlçenin turistik plajları kar yağışının etkisiyle karla kaplandı.
Genel 16.01.2021, 16:35
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağış etkili olmaya devam ediyor. İlçenin turistik plajları kar yağışının etkisiyle karla kaplandı.Yaklaşık 9 yıl aradan sonra şehir merkezinde ve sahil bölgelerinde kar yağışı alan Edremit beyaza büründü. Kuzey Ege’nin şirin tatil merkezleri arasında ulunan Altınkum, Akçay ve Güre Plajları kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahiller bu güzel manzaraya rağmen boş kalırken ilçenin zeytinlik alanları da kardan nasibini aldı.
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