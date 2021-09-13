Edremit Belediyesi’nden Avrupa Birliği projesi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ile Kadın Adayları Destekleme Derneği ve ALDA tarafından yürütülen, Sabancı Vakfı Hibe programları kapsamında desteklenen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesinin ilk faaliyeti olan çevrimiçi başlangıç toplantısı düzenlendi.

Sabancı Vakfı, Kadın Adayları Destekleme Derneği, Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı yetkililerinin katılımlarıyla yapılan toplantıda kurumlar çalışmalarından bahsetti. 12 aylık proje süresince yapılacak faaliyetler, ortaklık sorumluluk ve görevler ile istek ve öneriler paylaşılırken, projede birlikte hareket edilecek 14 pilot belediyeyi seçmek adına hazırlanan başvuru formu da değerlendirildi. 15 Eylül itibariyle belediyelere açık çağrı yapılmak üzere çalışmalar sürecek.

Kadın, erkek eşitliği şartını rehber alıyoruz

Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar: “Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın öncülüğünde, Avrupa boyutlu çalışmalara önem veriyoruz. Belediyemiz ’Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’ tarafından hazırlanan ‘Avrupa Yerelde Kadın-Erkek Eşitliği’ şartını rehber alarak projemizi hep birlikte başarıyla yürütecek ve proje sonrasında sürdürebilirliğini sağlamak adına tüm çalışmaları yapacaktır." şeklinde konuştu.

Kadınlar yerel yönetimlerde aktif rol almalı

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: “Pandemi dönemiyle birlikte dünyada bulunan 47 milyon kadın ve kız çocuğunun daha dezavantajlı hale geldiğini, özellikle ev içi şiddet ve okul terk olaylarından kadınların daha çok etkilendiğini görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri pandemi döneminde daha da artarak büyük önem kazandı. Karar mekanizmalarında ve bunun ilk basamağı olan yerel yönetimlerde kadınların aktif rol alması öncelikli hale geldi. Bu projeyle kadınların yerel yönetimlerde güçlendirilirken belediyelerin ‘Avrupa Yerel Yaşamda Eşitlik Şartı’nı imzalamaları ve 2 yıl içinde yerel eşitlik planı hazırlıyor olması ilham verici.” dedi.

Proje Koordinatörü Dr. Zeynep Banu Dalaman ve proje koordinatör yardımcısı Hilal Tunca tarafından projenin genel çerçevesi, başvurudan bu yana gelinen süreç ile önümüzdeki 12 ay boyunca yapılacak faaliyetlerin sunulması ve ardından yapılan genel değerlendirilme ile toplantı sona erdi.

Proje ile ilgili olarak bir ay boyunca belediyelerden başvurular alınacak, Kasım ayı itibariyle Türkiye’nin yedi bölgesinden iki belediyenin seçilmesinin ardından 14 pilot belediyenin eğitici eğitim programı ile devam edecek. Proje tüm eğitimler tamamlandıktan sonra Haziran 2022’de İstanbul’da yapılacak bir kapanış toplantısıyla sona erecek.