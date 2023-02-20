Edremit açıklarında olta ile 63 kiloluk orkinos yakaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında bir balıkçı, olta ile 63 kiloluk dev orkinos yakaladı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi açıklarında levrek ve akya balığı tutmak için tekne ile açılan Orçun Yüksel’in oltasına 63 kiloluk dev bir orkinos takıldı. Yaklaşır bir buçuk saat süren mücadele ile dev balık tekneye alındı. Yüksel, levrek avlamak için denize açıldıklarını ifade ederek, "Biz levrek avı için denize açıldık. Bir süre sonra oltamıza çok büyük bir balık vurdu. Bir buçuk saat kadar uğraştıktan sonra bu dev orkinosu tekneye almayı başardık" dedi.