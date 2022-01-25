Edirnekapı’da sabah işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul’da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edirnekapı’da toplu taşıma araçlarıyla işlerine gitmeye çalışan vatandaşların yürümekte güçlük çektiği, bazı vatandaşların ise karlı kaplı zeminde yürürken düşme tehlikesi geçirdiği görüldü.

İstanbul’da, Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı birçok noktada etkili oldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle işlerine gitmeye vatandaşlar sabah erken saatlerde yollara düştü. Edirnekapı’da toplu taşıma araçlarıyla işlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise buzlu kaplı zeminde güçlükle yürüdü. Bazı vatandaşların ise düşme tehlikesi geçirdiği görüldü.

Vatandaştan İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki

İşten geldiğinin ve toplu ulaşım araçlarının soğuk olduğunu söyleyen Erdin Kaya, "İşten geliyorum. Ekrem İmamoğlu’ndan rica ediyorum. Tramvaylar çok soğuk rica ediyorum kaloriferler yansın. Üşüyoruz. Ha dışarıda oturuyoruz. Ha halk otobüsünün ha tramvayın içinde oturuyoruz. İmamoğlu’ndan bu konulara el atmasını istiyorum. Vatandaş bu unutacağını zannetmesin. Yani bütün liderlere sesleniyorum. Bunlar sizin karşınıza çıkacak" dedi.