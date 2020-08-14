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Edirnekapı üst geçidinin ilk etabının tamamlanmasıyla kapatılan şeritler trafiğe açıldı
EDİRNEKAPI METROBÜS İSTASYONU’NDA DÜN GECE BAŞLATILAN YENİ ÜST GEÇİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN ŞERİTLER, KÖPRÜNÜN İLK ETABININ TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE TEKRARDAN TRAFİĞE AÇILDI.
Genel 14.08.2020, 06:35
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Edirnekapı Metrobüs İstasyonu’nda dün gece başlatılan yeni üst geçit çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan şeritler, köprünün ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte tekrardan trafiğe açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirnekapı Metrobüs İstasyonu’nda yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla yeni yaya üst geçidin inşası için dün gece 00:00 itibariyle çalışmalara başlayarak bazı şeritleri trafiğe kapatmıştı. Sabah saat 06:00 itibariyle köprünün ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte kapatılan şeritler tekrardan trafiğe açıldı.
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