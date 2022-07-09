Edirnekapı Şehitliği’nde hüzünlü bayram

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği’ne gelen şehit yakınları, kabirleri ziyaret etti.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehit yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği’ne gelmeye başladı. Mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, kabirlerin bakımını yaptı. Şehit aileleri kabir başlarında gözyaşlarını tutamadı. Bir şehit annesinin mezar taşını okşayarak oğlunun fotoğrafını öptüğü görüldü. Bir şehit çocuğu ise Türk bayraklı şapkasını babasının kabri başına astı.

“Gelir giderken babamı öperim”

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki’nin oğlu Sarper Bekir Beki, “Kurban Bayramı kutlu olsun. Bugün babama geldim. Babamla sohbet ettim. Ona bir sürü çiçek getirdim. Babamın çiçekleri kurumuş. Onları çıkarttık. Koşarak babama çiçek aldım. Kendi ellerimle çiçek diktim. Ben bugün şapkayla gelmiştim. Babamın kabrine koydum. Gelir giderken babamı öperim. Çubuk aldım. Ektiğim gülü düz bir şekle getirdim. Babamı bebekken gördüm. Babamın şehit olduğu gün kardeşim doğdu" dedi.

“Şehit verdiğimiz gün bebeği oldu”

Bayramların buruk geçtiğini söyleyen şehit babası Osman Beki, “Bu vatan için mutlaka fedakarlıklar yapıldı. Evladımızı şehit verdik. Şehit verdiğimiz gün bebeği oldu. Büyük oğlumuz 9 yaşında, ikinci oğlu var. O da 7 yaşında. Bugün sabah kalktığımızda bayram namazına gittikten sonra hemen ‘babamın yanına gidelim’ dedi. Heyecanlanıyor. Babasıyla sohbet ediyor. Her gün bir şehidin gelmesi bizi üzüyor” dedi.

“O bize gelemiyor, biz ona geliyoruz”

Hakkari’de şehit düşen Jandarma Er Ümit Topçuoğlılar’ın ağabeyi Akan Topçuoğlılar ise, “Bayramımız her zamanki gibi buruk geçiyor. O bize gelemiyor, biz ona geliyoruz. Dün geldik, kabrini temizledik. Bugün de aile büyükleriyle beraber geldik. Şehidin ismini taşıyan yeğeni de geldi. Bunları gençlerimize de aktarıyoruz. Hakkari Çukurca’da nöbet sırasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştu. Özlemimiz her zaman var. Bayramlarda yoğunlaşıyor” dedi.

“Sözün bittiği yerdeyiz”

Şehit Er Gökhan Kılıç’ın babası Halis Kılıç, “Vatan sağ olsun. Söylenecek söz yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Böyle bir bayram geçiyor. İlk iş, bayram namazından sonra buraya gelmek oldu” dedi.