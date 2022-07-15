Edirnekapı Şehitliği’nde 15 Temmuz şehitleri için tören düzenlendi

Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ıncı yıl dönümünde Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kuvvet komutanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları katıldı. Programda okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende duygusal anlar yaşandı.

Şehit oğlunun kabrini ziyaret eden Tarkan Ecebalın, "Oğlum anlatılacak gibi bir şey değil. Ama şerefliyiz, gururluyuz. Onlar şereflice yatıyorlar. Bize büyük bir şeref, gurur bıraktılar. Biz bu gurura layık olmak için altında eziliyoruz. Konu vatandı, bayraktı. Biz bunu dille söylemiyoruz. Bunu kalpten gelen bir sesle söylüyoruz. Feda olsun bu vatana, bayrağa Tolgalar” dedi.

Şehit Yılmaz Ercan’ın kardeşi Kerem Ercan ise, “Bizim için zor bir süreç. Ağabeyim benim, başka bir kardeşim, büyüğüm de yok. Hem babam gibiydi, hem yoldaş bir kişiliğe sahipti. Kendisi çok imanlı, dindar bir insandı. Ramazan umresinde ’Allah’ım bana şehitlik nasip et’ demiş sürekli. Hayali de Edirnekapı’da yatmaktı. Hayalleri gerçek oldu. Suçlular cezalarını çekmeli. Kısa yaşamış olsa da herkesin gönlünde yaşayacak” ifadelerini kullandı.