Edirne’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Edirne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.
Edirne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.
Edirne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Heykeli önünde tören düzenlendi. Çelenklerin sunumu ile başlayan törende bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Düzenlenen törene Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından okulların bando takımları, marşlar çalarak Saraçlar Caddesi’nden kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Öğrencilerin geçişleri ilgiyle izlendi.