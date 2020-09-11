Eczacı Hülya Kayhan korona virüsten korunmanın yollarını anlattı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken Uzman Eczacı ve Aromaterapi Uzmanı Hülya Kayhan, virüsten doğal olarak korunmanın yollarını anlattı. Kayhan, “Okaliptüs uçucu yağların içerisinde bir molekülden dolayı korona virüsü yok ediyor” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken, uzmanlarda virüsten doğal yollarla korunmanın yollarını araştırıyor. İngiltere Savunma Bakanlığının okaliptüsün uçucu yağlarının içerisinde bir molekülden dolayı korona virüsü yok ettiğini açıklamasının ardından gözler doğal yağlara çevrildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Uzman Eczacı ve Aromaterapi Uzmanı Hülya Kayhan, virüsten özellikle doğal yollarla korunabilmemiz çok sorulduğunu belirterek, doğal yollarla korunmanın başında uçucu yağların geldiğini belirtti.

“Okaliptüs uçucu yağların içerisindeki molekül virüsten koruyor”

Kayhan, “Uçucu yağlar, bitkinin o kokulu lavantanın, limonun kokulu molekülleridir. Biz uçucu yağlarla uzun zamandır kendimizi hem psikolojimizi iyileştirmek için hem de etrafta çevrede olan patojenlerden korunmak için bunları kullanıyorduk. Son zamanda İngiltere Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, okaliptüs uçucu yağların içerisinde bir molekülden dolayı korona virüsü yok ettiğini buldular. Şu an İngiltere’de korona virüs döneminde okaliptüs yağı yok satıyor. Onunla birlikte yapılan sivrisinek kovucular da yok satıyor. Biz de Türkiye’de uzun süredir aromaterapi yapıyoruz. Bununla yaptığımız karışımlarda virüsten korunmak için hem okaliptüs yağını hem de bilimsel çalışmalarla artık açıklanan limon yağını, ıtır yağını, selvi yağını ve benzeri yağlarını hep kullanıyorduk. Bunları istersek ufak bir şişeye koyarak hem koklayabiliyoruz. Bunlar okaliptüs yağıyla birlikte mis gibi kokuyor. Maskemizin içine ve dışına sürüp, uçucu yağlarla maskemizi böyle takıyoruz. Bu sayede hem maskeyi taşımamız kolaylaşıyor. Hem nefesimiz açılıyor hem de artık ispatlandı ki korona virüsten de daha yüksek oranda korunabiliyor. Çiçek suyunun içine de yine bir karışım hazırlıyoruz. İstersek ikisini de kullanmak için hava yayıcıyla beraber ofis ortamında da kullanabiliyoruz. Sprey yaparak üstümüze de sıkabiliyoruz” dedi.