Ece Erken öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasına katılmak için adliyeye geldi

Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak. Dava için Ece Erken avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.

Olaya ilişkin 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak. Ünlü Sunucu Ece Erken’de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.