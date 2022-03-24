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EBRD, Buca Metrosunun ihale kararına yönelik itirazı reddetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosunun yapım ihalesine ilişkin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde yapılan itiraz sürecinin sonuçlandığını ve itirazın reddine karar verildiğini açıkladı.

Genel 24.03.2022, 20:04
EBRD, Buca Metrosunun ihale kararına yönelik itirazı reddetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosunun yapım ihalesine ilişkin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde yapılan itiraz sürecinin sonuçlandığını ve itirazın reddine karar verildiğini açıkladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Şikayet Komitesi (EBRD), Buca Metrosunun yapım ihalesinde Nurol İnş. ve Tic. A.Ş ile Yapı Merkezi İnş. ve Sanayi A.Ş iş ortaklığının, ihalenin kararına dair şikayetini reddederek, ihale komisyonunun verdiği kararı onayladı.

EBRD, dikkatle incelenen şikayetin kabul edilebilir olmadığı sonucuna vardı. Kararda EBRD’nin nihai kararının kesin olduğu ve temyize tabi olmadığı belirtildi.

İhale ve ihaleye sunulan tüm tekliflerin incelenmesine, verilmiş tekliflerin ciddi ölçüde ‘Dengesiz Teklif’ veya ‘Önden Yüklenmiş Teklif’ ya da ‘Anormal Ölçüde/Derecede (Aşırı) Düşük Teklif’ olup olmadıklarına yönelik değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine, Nurol İnş. ve Tic. A.Ş ile Yapı Merkezi İnş. ve Sanayi A.Ş iş ortaklığı tarafından yapılan itiraz, EBRD Şikayet Komitesi Üst Kurulu tarafından reddedildi.

Karar metninde projenin finansmanının EBRD, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası (BSTDB) ile imzalanan kredi anlaşmaları kapsamında karşılanmış olması nedeniyle, iki aşamalı ihale sürecinin EBRD kurallarına göre ve EBRD’nin elektronik ihale portalı ECEPP üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

Nurol İnş. ve Tic. A.Ş ile Yapı Merkezi İnş. ve Sanayi A.Ş’nin açtığı davada İzmir 4. İdare Mahkemesi, Buca Metrosuna yapımına ilişkin ihale kararının iptaline karar vermişti.

Danıştay’a taşınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan konuyla ilgili açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuka, yargı kararlarına sonuna kadar bağlı olmakla birlikte, mahkemece eksik ve yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olan söz konusu karar belediyemiz tarafından, 15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en doğru kararı vermiştir. Hukuki sürecin de en kısa zamanda tamamlanıp, tüm İzmir’in beklediği bu çok önemli hizmetin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İzmir Hafif Raylı Sisteminin 5. Aşamasını oluşturan Üçyol-Buca hattının yapım ihalesi, finansmanının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından karşılanacak olması nedeniyle yapılan sözleşme gereği iki aşamalı ihale usulüyle EBRD kurallarına göre ve EBRD’nin elektronik ihale portalı ECEPP üzerinden gerçekleştirilmiştir. Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından, İhale Değerlendirme Sonucunun Bildirimine ilişkin 6 Aralık 2021 tarihinde işlemin iptali ile yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştır. Davaya konu işin ihalesi ve ihaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin incelenmesi ve değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine yönelik tüm iş ve işlemler; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ‘Satın Alma Politikaları ve Kurallarına, EBRD’nin Standart Satın Alma Belgelerine (SPDPW), idaremiz tarafından hazırlanıp ihale dokümanları arasında ihaleye telif verecek tüm isteklilere verilen ve ihale konusu işin yapımını oluşturan iş kalemleri ile miktarlarına yer verilen fiyat çizelgelerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihale dokümanlarına ve EBRD mevzuatına göre yürütülmüş ve ihale sonuçlandırılmıştır."

Büyükşehir şöyle devam etti:

"Tedarik Şikayetlerinin Gözden Geçirilmesi Direktifi kuralları gereği, davacı Yapı Merkezi - Nurol Ortak Girişimi tarafından, söz konusu işin kendilerine ihale edilmeme nedenlerinin detaylı olarak taraflarına bildirilmesi talebiyle belediyemize başvurulmuş, belediyemiz tarafından başvurusuna verilen 13 Aralık 2021 tarihli cevabi yazımız doğrultusunda Yapı Merkezi-Nurol Ortak Girişimi konuyu, EBRD Tedarik Şikayetleri Komitesine taşımıştır. Davacı tarafından, şikayeti halen değerlendirme aşamasında olduğu ve süreç bu anlamda henüz kesinleşmediği halde, İdare Mahkemesi’nde işlemin iptali davası da açılmıştır. Bu süreçte davacının ihale kararına ilişkin itirazı, EBRD’de bağımsız olarak değerlendirilmiş ve davacının itirazının 23 Mart 2022 tarihi itibariyle reddine karar verilmiştir. Tedarik Şikayetlerinin Gözden Geçirilmesi Direktifinde, EBRD’nin nihai kararının kesin olduğu ve temyize tabi olmadığı belirtilmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuka, yargı kararlarına sonuna kadar bağlı olmakla birlikte, mahkemece eksik ve yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olan söz konusu karar belediyemiz tarafından, 15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en doğru kararı vermiştir. Hukuki sürecin de en kısa zamanda tamamlanıp, tüm İzmir’in beklediği bu çok önemli hizmetin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

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