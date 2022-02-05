Ebeveynler ve çocuklar “GİH” ile internette güvende

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yürütücülüğünü yaptığı “Türkiye’deki Çocukların ve Ebeveynlerin Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanım Deneyim ve Alışkanlıkları" adlı araştırmada ebeveynlerin ve çocukların internet kullanımına ilişkin veriler açıklandı.

“Türkiye’deki Çocukların ve Ebeveynlerin Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanım Deneyim ve Alışkanlıkları" adlı araştırmaya göre ailelerin çocuklarının internette yaşadığı sorunlardan habersiz olduğu açıklandı. Bu sonuçlar ışığında hem çocukları hem de aileleri koruyacak olan çözüm yolunun ise Güvenli İnternet Hizmeti (GİH) olacağı belirtildi. 2011 yılından beri BKT çatısı altında faaliyet gösteren GİH’in internette olumsuz içeriklerle karşılaşılmasının önüne geçmek için hayata geçirildiği aktarıldı. Vatandaşları internetin zararlı içeriklerine karşı tüketici memnuniyetini esas alan korumaya yönelik geliştirilen bu hizmetin abonelerin isteğine bağlı tamamen ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay ve herhangi bir program yüklemeyi gerektirmeyen interaktif bir kamu hizmeti olduğu belirtildi.

GİH’te hem aileler hem de çocuklar için kullanıcı profili var

GİH, aile ve çocuk profili olmak üzere iki farklı şekilde sunuluyor. Çocuk profili, internetteki risklerden en yüksek oranda korunmayı sağlıyor. Bu profil tercihinde sadece çocukların girmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan web sitelerine erişim sağlanıyor.

Aile profilinde ise müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasadışı içerikler barındıran, dolandırıcılık yapılan, zararlı yazılımlar barındıran siteler ile Sağlık Bakanlığının sağlığa zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı siteler filtreleniyor. Aile profilini tercih eden aboneler, talep ettikleri takdirde oyun, sohbet, sosyal medya site ve uygulamalarını da filtrelemeye dâhil edebiliyor. Bu hizmeti tercih edenlere ayrıca internet arama motorlarının güvenli arama özelliği sunuluyor. Böylece Google, Yandex, Yahoo, Bing ve Yaani arama motorlarında arama yapan aboneler, web, resim ve video aramalarında olumsuz içeriklerle karşılaşmıyor.

Güvenli İnternet Hizmeti’ne ulaşmak çok kolay

Güvenli İnternet Hizmeti’nden yararlanmak isteyenler aboneler, bağlı bulundukları internet erişim sağlayıcılarının iletişim merkezlerine başvurabiliyorlar. Bunun yanı sıra kullanıcılar, online işlem merkezini arayarak, çağrı merkezi ve mobil uygulama üzerinden de başvuru yaparak GİH’i kullanabilecek.