Ebelikte sanal gerçeklik dönemi

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Araştırma Görevlisi Serap Öner’in doktora çalışması olan “yenidoğanın ilk bakım simülasyonu” projesi ile ebelik eğitiminde sanal gerçeklik uygulamaları kullanılabilecek.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı’nda doktora savunmasını sunan Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Arş. Gör. Serap Öner’in Prof. Dr. Esin Çeber Turfan danışmanlığında yürüttüğü ’Yenidoğanın İlk Bakımına Yönelik Bir Sanal Gerçeklik Simülasyonunun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi’ konulu tezi başarı ile tamamlandı. Proje ile son yıllarda önemi her geçen gün artan sanal gerçeklik uygulamaları ebelik eğitiminde de kullanılmaya başlanabilecek.

Covid-19 pandemisi sürecinde eğitimde vazgeçilmez hâle gelen bilişim teknolojilerinin Ebelik eğitimde de kullanılmaya başlanması açısından bir ilk olma niteliğine sahip olan doktora tez projesine Aliye Üster Vakfı tarafından da proje desteği verildi.

Proje hakkında bilgi veren Arş. Gör. Serap Öner, “Teknolojinin gelişmesiyle ebelik eğitiminde de yenilikçi yaklaşımların kullanılabileceğini düşünüyorum. Bu kapsamda doktora tezimi de buna yönelik seçtim ve bu alanda çalıştım. Proje ile simülasyon uygulamalarının Ebelik eğitiminde kullanılması bakımından bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Ebelik eğitiminde kullanılacak sanal gerçeklik uygulaması ile öğrencilerin kendilerine güvenleri ve klinik karar verme becerilerinin artması sağlanacak” şeklinde konuştu.