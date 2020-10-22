EBA Eğitim Platformu dünyada 1. sıraya yerleşti

Salgın sürecinde ulusal ölçekte uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem istatistiklerini geride bırakarak kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada 1. sıraya yükseldi.

Covid-19 küresel salgını sürecinde ulusal ölçekte uzaktan eğitimin yürütüldüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA), 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem istatistiklerini geride bırakarak kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada 1. sıraya yükseldi. EBA’nın kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre eğitim alanındaki tüm siteler arasında 1. sıraya yükselmesini değerlendiren Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 27 basamak yükselerek küresel ölçekte eğitim alanında birinci sıraya çıkan yerli ve milli dijital eğitim platformu EBA’nın kullanımındaki bu artışta yaz dönenimde yapılan iyileştirmelerin ve altyapı yatırımlarının oldukça büyük etkisi olduğunu belirtti.