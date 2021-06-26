E5 Karayolunda çiftetelli oynadılar

E-5 Karayolunda trafiği durduran bir grup vatandaş, çiftetelli oynadı. Trafiğin durmasına neden olan gruba sürücüler tepki gösterdi.

İstanbul Avcılar E- 5 Karayolunda trafikte seyir halinde ilerleyen bir grup bir anada durarak, oynamaya başladı. Trafiği durduran grup sürücülerin korna çalmasına aldırış etmeyerek çiftetelli oynadı. Sürücüler tepki gösterdi. Vatandaşlar bir süre oynadıktan sonra arabalarına binerek yollarına devam etti.