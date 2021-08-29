“E-Ticaret ve gıda sektöründen yeni iş birlikleri ve girişimleri artacak”

Bodrum’da ikincisi düzenlenen Young Owners Forum’da konuşan Yıldız Ventures CEO’su Yahya Ülker, pandemiyle birlikte, e-ticaret ve gıda sektörünün daha entegre çalışmaya başladığını, bu alanda yeni iş birlikleri ve girişimlerinin artmasını beklediklerini söyledi.

Young Owners Forum’un 2’ncisi Bodrum’da 27-28 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Perakendede dönüşüm, geleceğin girişimler, yükselen teknolojiler, yeni nesil liderlik, fintech gibi başlıkların ele alındığı Forum’da konuşan Yıldız Ventures CEO’su Yahya Ülker, Yıldız Ventures olarak yenilikçi ve potansiyeli olan iş fikirlerinin gelişimine yön verme hedeflediklerini söyleyerek, faaliyetlerini şöyle anlattı: “Yenilikçi yaklaşımları mevcut işlerimize adapte ederek operasyonlarımızı geliştirmeyi ve girişimcilik ekosistemini destekleyip, büyütmeyi ve aynı zamanda dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçeve içinde, inkübasyon, finansal yatırım ve merkezi uzmanlık noktasında verdiğimiz stratejik ve operasyonel destek ana odak noktalarımızı oluşturmakta. İnkübasyon kapsamında, Ülker ve GODIVA gibi köklü markalarımızla faaliyet gösterdiğimiz gıda alanının yanı sıra; ŞOK Marketler ve Bizim Toptan ile ülke çapında yaygın bir ağa sahip olduğumuz perakende sektörüne ilişkin girişimlere odaklanıyoruz. Finansal yatırım tarafında ise her sektörden girişime açık bir yapımız var.”

"Türkiye’de daha fazla girişimin global arenada kendine yer bulacak"

Yahya Ülker, panelde yaptığı konuşmada, 2020 yılında girişim ekosisteminde artan bir ilgiyle karşılaştıklarını, Türkiye’den daha fazla girişimin global arenada kendine yer bulacağına inandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıldız Ventures olarak trendleri takip ederek yatırımlarımızı yeni odak alanlarına yönlendireceğiz. Ayrıca pandemiyle beraber e-ticaret ve gıda sektörü daha entegre çalışmaya başladı. Bu alanda da yeni iş birlikleri ve girişimlerin artmasını bekliyoruz. Girişim sermayesi şirketlerinin sayısında da benzer bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz. 2021’in girişim ekosistemi adına geçmiş yıllara göre daha hareketli geçeceğini tahmin ediyoruz."

’istegelsin’ Yıldız Ventures’ın şimdiye kadarki en büyük inkübasyon girişimi

Türkiye’nin ilk online süper marketi istegelsin, 30 milyon dolarlık yatırımla Yıldız Ventures’ın şimdiye kadarki en büyük inkübasyon girişimi. Kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri olan istegelsin, 7 binden fazla ürün çeşidini müşterilerine, onların seçtiği zaman aralığında eksiksiz bir şekilde ulaştırıyor.