E-duruşma ile yıl boyunca 453 bin 850 duruşma yapıldı

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde e-duruşma uygulamasıyla 2022 yılında 453 bin 850 duruşma yapıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen e-duruşma uygulaması 2022 yılında yoğun ilgi gördü. Uygulamayla yıl boyunca 453 bin 850 e-duruşma yapıldı. Adalet Bakanlığınca 15 Eylül 2020’den bu yana uygulanan e-duruşma, Bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. 2022 yılında sisteme eklenen 574 mahkemeyle e-duruşmanın uygulandığı hukuk mahkemesi sayısı 2 bin 619’a yükseldi. 2022 yılında ülke genelinde 453 bin 850 e-duruşma yapılırken, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar bu sayı 515 bin 440’a ulaştı. Hukuk mahkemelerinde avukatların çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, 81 il merkezindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirildi.

Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmalara katılıyor

Uygulama ile avukatlar hukuk mahkemelerindeki duruşmalara sesli ve görüntülü olarak bulundukları yerlerden katılma imkanına kavuştu. Avukatların e-duruşma talebi başvurusuyla başlayan süreç, hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi ile devam ediyor. E-duruşma, video konferans yöntemiyle duruşma saati gelince gerçekleştiriliyor.