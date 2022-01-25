Son Dakika
Bakan Adil Karaismailoğlu: “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’a gidiyor.
E-5 Karayolunda trafik devam ediyor
Avcılar E-5 Karayolu’nda trafik devam ediyor. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Genel 25.01.2022, 00:43
Avcılar E-5 Karayolu’nda trafik devam ediyor. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
İstanbul’da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Avcılar E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik durma noktasına geldi. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.