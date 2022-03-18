E-5 Karayolu beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da etkili olmaya başlayan kar yağışı Küçükçekmece E-5 karayolunu kısa sürede beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar Küçükçekmece E-5 karayolunu kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin de üst geçitte tuzlama çalışması yaptığı görüldü.