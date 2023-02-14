Düziçi’nde deprem sonrası kapanan köy yolları açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kapanan köy yolları tekrardan ulaşıma açıldı.

Düziçi Yeşildere, Çatak ve Yeni Farsak köy yolları yaşanılan deprem sonrası yollarda meydana gelen heyelan ve göçükler meydana gelmişti, ulaşıma kapalı olan köy yolları Osmaniye İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu açıldı.