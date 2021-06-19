(Düzeltme) Türkiye’nin en iyi bahçe ve balkon mobilyası ödülü

Divona Home, Türkiye’nin ’En iyi bahçe ve balkon mobilya markası’ ödülünü aldı.

9. dijital dünyanın enleri ödül töreninde, Türkiye’nin en iyi bahçe ve balkon mobilya markası ödülü Divona Home Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teker’e takdim edildi. Teker, “Markamızı kurmaya 2 yıl önce karar verdik. Bahçe ve balkon mobilyası online satış ve perakende satış olarak kurduk. Merkezimiz olan ilk showroomu Eskişehir’de açtık. Esas beklentimiz online satışı perakende showroomla destekleyerek devam etmek. Kendimize özgü bahçe ve balkon tasarımları ile destekleyerek ticari ürünlerimizde online satışa sunmaktayız. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz” dedi.