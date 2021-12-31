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(DÜZELTME) OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvuruların yüzde 95’ini sonuçlandırdı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 783 başvurudan 120 bin 703’ünü yüzde 95’lik oranla karara bağladı.

Genel 31.12.2021, 10:31
(DÜZELTME) OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvuruların yüzde 95’ini sonuçlandırdı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 783 başvurudan 120 bin 703’ünü yüzde 95’lik oranla karara bağladı.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 783 başvurudan 120 bin 703’ünü karara bağladı. OHAL komisyonu, sonuçlandırdığı başvurulardan 16 bin 60’ında kabul kararı verdi.

126 bin 783 başvuru yapıldı

Edinilen bilgiye göre, kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbesinin alınması, yurt dışı öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, kurum ve kuruluşların kapatılmasına ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan 7 üyeye sahip OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 783 başvuru yapıldı.

120 bin 703 başvuru karara bağlandı

22 Aralık 2017’den itibaren tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik karar vermeye başlayan komisyon, bugüne kadar 120 bin 703 başvuruyu karara bağladı.

Başvuruların 95’i hakkında karar verildi

Yapılan başvuruların 104 bin 643’ünü reddeden ve 16 bin 60’ını kabul eden komisyonda, 6 bin 80 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece komisyon, 22 Aralık 2017’den bugüne kadar geçen 4 yıllık sürede başvuruların yüzde 95’i hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verdi.

Ret kararlarının yüzde 35’i “Bylock” kullanıcılığı ve mesaj içeriği tespiti üzerinden yapıldı

104 bin 643 başvuru dosyasında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği bulunduğu gerekçesiyle komisyon tarafından ret kararı verildi. Ret kararlarının yüzde 95’inde adli soruşturma bilgisi mevcut. Ağır ceza mahkemelerince yüzde 53 oranında hapis cezası verildi. Örgüt liderinin belirli tarihlerdeki talimatı sonrası Bank Asya’daki destek niteliğinde işlem yapanların oranı yaklaşık olarak yüzde 40 olurken, ret kararındaki başlıca kriterlerden olan FETÖ’nün örgüt içi iletişim aracı “Bylock” programı kullanıcılığı ve mesaj içeriği tespiti yüzde 35 olarak gözlemlendi. Komisyon tarafından verilen ret kararı ile söz konusu kişilere mahkeme yolu da açıldı.

Komisyon kurulmadan önce KHK’lar ile haklarında işlem yapılan kişilerin bir kamu kurumuna başvuru yapmış olması veya idare mahkemesinde dava açılması halinde, komisyona doğrudan başvuru yapılmaması durumunda dahi önceki başvuruları resen işleme konuldu. Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde bu başvuruların içerisinden 172 dosya hakkında da kabul kararı verilerek kişinin kamu görevine iadesi sağlandı.

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