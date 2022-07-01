banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022

(Düzeltme) Bin 169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların ikametine kapalı mahalle sayısının bin 169’a çıkartıldığını açıkladı.

Genel 01.07.2022, 12:07
(Düzeltme) Bin 169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların ikametine kapalı mahalle sayısının bin 169’a çıkartıldığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı bin 169’a çıkarılmış olup, kapalı mahalleler ekte yer almaktadır” denildi.

Yorumlar (0)
26°
açık