Düzce’ye 26 saatte 140 kilogram yağış düştü

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için ‘Sarı Kod’ uyarısının verilmesinin ardından 26 saattir aralıklarla yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Düzce’ye 26 saatte toplam 140.3 kilogram yağış düştü.

Düzce’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İl genelinde metrekareye 26 saatte 140.6 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için "Sarı Kod" uyarısının verilmesinin ardından beklenen yağış etkili oldu. İl genelinde metrekareye 26 saat içerisinde 140.1 kilogram yağış düşerken, Düzce’nin Yığılca ilçesi Türkiye’de en çok yağış alan yerlerden birisi oldu. Meteoroloji Düzce Bölge Müdürlüğü ise Düzce’de herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmaması adına yağışları anbean takip etti.