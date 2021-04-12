Düzce’ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü

DÜZCE (İHA) – Düzce için ’sarı kod’ uyarısı verilmesinin ardından 24 saat aralıklara yağan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Düzce il geneline 24 saatte 264.9 kilogram yağış düşerken, Türkiye genelinde en çok yağış alan ikinci alan ise Düzce’nin Yığılca ilçesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için ’sarı kod’ uyarısı verilmesinin ardından beklenen yağış etkili oldu. Yağmur sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İl genelinde metrekareye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düşerken, Düzce’nin Yığılca ilçesi de Türkiye’de en çok yağış alan yerlerinden biri oldu.

Listede birinci sırada Bartın’ın Hasankadı köyü yer aldı. Hasankadı’da metrekareye 58.3 kilogram yağış düşerken, listenin ikinci sırasındaki Düzce’nin Yığılca ilçesine ise 45,5 kilogram yağış düştü. Bartın’ın Amasra ilçesinde metrekareye 39,4 kilogram, Zonguldak’ta metrekareye 37.2 kilogram, yine Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde metrekareye 36,8 kilogram, Zonguldak Alaplı’da metrekareye 35,7 kilogram, Kastomonu Cide’de metrekareye 34 kilogram, Zonguldak Gökçebey’e 33,9 kilogram, Bartın Ulus Çubukeli köyüne 33.6 kilogram, Zonguldak Kozlu’da ise metrekareye 33.2 kilogram yağış düştü.