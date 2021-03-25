Düzce’nin kestane kabağı ve şırası, coğrafi işaret belgesi aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Düzce kestane kabağının ve şırasının coğrafi işaret belgesi alarak tescillendiği belirtildi.

Düzce’de üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle Düzce ile özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurular neticesinde, Düzce kestane kabağı ve şırası coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 7’e çıkmış oldu. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İl Müdürlüğümüzce 2017 yılı itibariyle ilimize özgü ürünlere yönelik coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütülmektedir. Tescil çalışmalarına yönelik, ilimiz merkez ve ilçelerinde coğrafi işaret potansiyeli olan ürünler tespit edilerek ürün havuzu oluşturulmuş ve belirlenen bu ürünlere yönelik araştırma ve analiz çalışmaları sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunulmaktadır. Coğrafi işaret belgesi ile tescillenen ilimize özgü ürünler, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek, bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama nitelikleri arttırılmış olacaktır. Bu durum kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacaktır"