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Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi
Genel 23.11.2022, 04:50
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi