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Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi

Genel 23.11.2022, 04:50
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi

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