Düzce’de yağan kar kısıtlamayı unutturdu
Düzce’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı şehir merkezini beyaza boyarken, lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar kısıtlamayı unutarak sokağa döküldü.
Düzce’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı şehir merkezini beyaza boyarken, lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar kısıtlamayı unutarak sokağa döküldü.
Düzce’de kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı şehrin yüksek kesimi olan Bahçeşehir bölgesini ve şehir merkezini bembeyaz örtü ile kapladı. Lapa lapa yağan kara hasret olan Düzceliler de kar yağışının kısıtlamaya denk gelmesine rağmen, kısıtlamaya aldırmadan sokaklara döküldü. Çoluk çocuk dışarı çıkan vatandaşlar yağan karın tadını doyasıya çıkardı. Kartopu oynayarak karın tadını çıkaran vatandaşlar soğuk havaya ve kısıtlamaya aldırış etmeden hasret kaldıkları karın tadını çıkardı.
Kar yapışı ile birlikte sokağa çıkarak kartopu savaşı yapan Doğa Üşenmez, “Karda oynayan arkadaşlarımızı televizyonlarda görüyorduk. Meteoroloji uyarı yapmıştı. Bizde camdan karı görünce hemen sokağa inerek karda kartopu savaşı yapmaya ve eğlenmeye başladık” dedi.Düzce Belediyesi ekipleri de şehir merkezinde ana arterlerde önlemlerini artırdı. Belediye ekipleri yollarda kar küremesi yaparak, yolların açık kalmasını sağlamaya çalıştı.
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|19
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|17
|16
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|17
|9
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|O
|P
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|17
|36
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|5
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