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Düzce’de sokaklar sessizliğe büründü
DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Düzce’nin cadde ve sokakları sessizliğe büründü.
Genel 19.12.2020, 16:59
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DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Düzce’nin cadde ve sokakları sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Düzce’nin cadde ve meydanları boş kaldı. Cuma akşamı saat 21.00 itibariyle uygulamaya konulan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olan çalışanların dışında tüm Düzceli vatandaşlar evlerinde kaldı.Kısıtlamaların olmadığı dönemde insan yoğunluğunun yaşandığı Düzce’nin en işlek cadde ve sokaklarında ise sessizlik olduğu görüldü.
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