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Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetinde deprem İstanbul’da da hissedildi

Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetinde deprem İstanbul’da da hissedildi

Genel 23.11.2022, 05:07
Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetinde deprem İstanbul’da da hissedildi

Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetinde deprem İstanbul’da da hissedildi

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