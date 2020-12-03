banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı
"İlahiyat alemine veda ediyorum, artık yeter"
Netflix, İstanbul'da ofis açıyor
Netflix, İstanbul'da ofis açıyor

Düzce’de kısıtlamada sokaklar boş kaldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00’den saat 05.00’e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce’de sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

Genel 03.12.2020, 00:11
8
Düzce’de kısıtlamada sokaklar boş kaldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00’den saat 05.00’e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce’de sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni tedbirleri açıklamış ve hafta içi saat 21.00’dan 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlarını açıklamıştı. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Düzceliler evlerine gitti. Kısıtlama nedeni ile sokaklarda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürmeye devam etti. Kısıtlama kapsamında izinli olan kişilerin belgelerini kontrol eden ekipler, izni olmayanlara da cezai işlem uyguladı. Düzce’de boş sokaklar ise drone ile havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu