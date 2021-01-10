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Düzce’de günlerdir beklenen yağmur bugün geldi
DÜZCE (İHA) – Son yılların en kurak günlerini yaşayan Düzce’de günlerdir beklenen yağmur geldi. Yağışın 15 Ocak Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Genel 10.01.2021, 15:09
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DÜZCE (İHA) – Son yılların en kurak günlerini yaşayan Düzce’de günlerdir beklenen yağmur geldi. Yağışın 15 Ocak Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Türkiye son yılların en büyük kuraklığını yaşıyor. Kış aylarına girilmesine rağmen yağmur ve kar yağışının gelmemesi ile su sorunu oluşurken, Düzce’de kuraklık sebebiyle barajlarda da su seviyesi yüzde 15’e kadar geriledi. Düzce için beklenen yağmur sabah saatlerinde başladı. İl genelinde metrekareye 15.8 kilogram yağış düştü. Kısıtlama sebebiyle sokaklar boş kalırken, marketlere yürüyerek giden vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce’de 15 Ocak Cuma gününe kadar yağışın devam edeceği ve yer yer sağanak halinde olacağı belirtildi.
9°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
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