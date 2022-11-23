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Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Düzce’de 5.9 şiddetinde deprem, İstanbul’da hissedildi vatandaşlar sokağa çıktı
Düzce’nin Gölyaka ilçesine ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem derinliği 6.5 kilometre olarak belirlendi. İstanbul’da da hissedilen depremde vatandaşlar sokağa döküldü.
Genel 23.11.2022, 04:57
Düzce’nin Gölyaka ilçesine ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem derinliği 6.5 kilometre olarak belirlendi. İstanbul’da da hissedilen depremde vatandaşlar sokağa döküldü.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul’dan hissedildi. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Panik kapılan bazı vatandaşlar bavullarıyla sokağa inerken bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte parklara sığındı.